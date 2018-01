DISTRIBUTION DE LOGEMENTS DE L’AADL : 520 unités attribuées à Sidi Bel Abbès

Les autorités locales de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, à leur tête le wali, M. Tahar Hachani, ont procédé, jeudi dernier, à l'attribution de 520 logements du programme AADL 1 et 2, datant des années 2001/2002 et 2013.Le directeur général de la CNEP, les responsables régionaux de la direction AADL ainsi que le wali , ont donc pris part à la louable cérémonie de distribution, tenue sur le site du Bosquet ,sis dans les alentours de la rocade nord de la ville et ce , pour la remise des clés aux bénéficiaires impatients .Ces derniers se disaient très contents d'être servis, et particulièrement les souscripteurs du programme AADL 1 qui ont déclaré avoir attendu de longues années pour en bénéficier. Pour rappel, durant les années 2016-2017, un quota de 1965 unités de logements du programme AADL1 et 2, a déjà été octroyé sur 3000 unités en cours de réalisation à Sidi Bel-Abbès, aux abords du boulevard dit d’excellence et du Bosquet. Un logement a ainsi fait l'objet d'une visite guidée en vue de permettre aux autorités locales de s'enquérir des conditions de vie des nouveaux propriétaires dont certains ont malheureusement fait part aux responsables présents du manque d'eau potable. Quant au programme des logements sociaux, le wali de Sidi Bel-Abbès, a souligné à l’assistance que leur réalisation avance de mieux en mieux.» il est prévu, a-t- il rassuré, la distribution de 1500 unités de type social, d’ici l’été prochain ». Dans la même optique, les autorités présidant la cérémonie, ont procédé également à l’inauguration de quelque 120 logements promotionnels achevés à 100% sur le site réservé aux 150 logements promotionnels, à proximité de la gare ferroviaire.