DISTRIBUTION DE LOGEMENTS : 1965 LPP déjà livrés dans 07 wilayas

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar a fait état le dimanche 20 Mai 2018, de la distribution de 1.965 logements promotionnels publics (LPP) au niveau de sept (07) wilayas, dont 1.312 unités à Alger. L'opération de distribution a concerné les wilayas de Djelfa (20 unités), Bordj Bou Arreridj (40 unités), Tipasa (220), El Tarf (51), Chlef (60), Blida (262) et Alger (1.312 unités), a précisé le ministre lors d'une cérémonie de remise des clés aux souscripteurs LPP de la cité Ben Dada à Staoueli (Alger).S'agissant de la wilaya d'Alger, le ministre a fait savoir que les 1.312 logements promotionnels publics sont répartis sur les communes de Ain Benian (240 unités sur un total de 440), Staoueli (384 unités sur un total de 872), Bordj El Bahri (192 unités sur un total de 600) et Reghaîa (496 unités sur un total de 1802).Selon le programme tracé par le ministère en coordination avec les autorités locales, d'autres quotas de logements promotionnels publics seront distribués à Alger "le mois de juillet prochain", a annoncé le ministre. Dans ce sillage, M. Temmar a indiqué que le programme national du LPP, lancé sur tout le territoire, prévoit 39.757 unités, dont plus de 15.000 ont déjà été réalisées et 24.598 unités en cours de réalisation, avec des taux d'avancement différents d'une wilaya à une autre. A ce propos, le ministre a insisté sur l'impératif de respecter les délais de réalisation et d'assurer le suivi et le contrôle des travaux, rappelant les instructions qu'il avait données, avril dernier à Alger, lors d'une visite d'inspection aux chantiers de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) concernant le suivi de tous les projets au niveau national y compris le logement promotionnel public.