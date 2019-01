DISTRIBUTION DE LOGEMENTS : 150.000 familles relogées en 2018

Intervenant récemment au cours d’une émission télévisée, le directeur général de l’office de la promotion et de la gestion immobilière, M.Saoud Saïd a tenu à confirmer que 150.000 familles ont bénéficié de l’attribution de logements sociaux neufs en 2018. En ce sens, il a ajouté que l’Algérie a connu la grande opération de relogement de son histoire. Ces efforts de l'Etat en matière de logement ont été concrétisés, et continuent de l’être dans la perspective d'appliquer le programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika consacré à la problématique du logement. Il faut donc reconnaître que les pouvoirs publics ont bien tenu leurs promesses au grand bonheur des souscripteurs et autres demandeurs de logements pour concrétiser le programme du président de la République en matière d'habitat. A souligner également au passage que la politique de l'habitat en Algérie repose sur le Plan national d'aménagement du territoire à l'horizon 2030, adopté en 2010, et qui constitue un instrument de développement dans l'optique de réalisation du développement durable et l'équité sociale et économique. Ce plan vise à organiser le développement urbain conformément à la stratégie de pérennité, de rééquilibrage, de l'attractivité et de la compétitivité et surtout parvenir à satisfaire les fortes demandes exprimées en matière de logements publics et autres.