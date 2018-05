DISTRIBUTION DE 93 LOGEMENTS A BETHIOUA (ORAN) : Les bénéficiaires enfin soulagés

L'opération de remise des clés a été supervisée par le wali. Cette opération qui entre dans le cadre de l'éradication de l'habitat précaire, a permis l'élimination d'un bidonville érigé au niveau de cette localité et la récupération d'une importante assiette foncière. Paradoxalement, les citoyens qui n’ont pas vu leurs noms et photos sur la liste ont affichés leur mécontentement, criant à l’injustice, eux qui étaient impatients de voir la liste dévoilée devant le grand public et en présence du wali et de l’ensemble des autorités locales de la daïra de Bethioua . Quant aux autres postulants pour la même opération au niveau de la commune de Bethioua, ils devront encore attendre, car tout est focalisé sur les vieilles bâtisses et ce qui reste des bidonvilles. Cela agace les milliers de postulants qui ont déposé leurs dossiers au niveau des services compétents, pendant plus d’une décennie pour certains, sans avoir les fameuses clés d’une nouvelle habitation. Dans le même cadre, on apprend qu'une étude sur les demandes de logement sera lancée. Le wali a aussi chargé les chefs de daïra en coordination avec les P/APC d'accélérer l'opération de l'affichage des listes des bénéficiaires dans les communes qui ont été informées de leurs quotas estimés à 6.000 unités de logements dans les meilleurs délais. Il a aussi insisté sur la nécessité d'étudier tous les dossiers en toute transparence et de commencer à distribuer les logements aux souscripteurs. Pour rappel, pas moins de 44.899 logements publics locatifs (LPL) ont été attribués durant les deux dernières décennies à Oran.