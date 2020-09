DISTRIBUTION DE 800 LOGEMENTS AADL A TISSEMSILT : Les souscripteurs de la cité Sanawbar enfin soulagés

En effet, leur dernier mouvement de protestation de la semaine passée a été positivement reçu par le premier responsable de la wilaya qui a demandé à trouver une solution définitive à ce problème, et ce après son déplacement mercredi soir au site des 800 logements Sanawbar. En effet, joignant l’acte à la réflexion, le wali a vite trouvé la solution à ce problème qui n’avait aucune raison d’exister. Les désormais bénéficiaires avaient la chance d’obtenir les clefs de leurs logements respectifs et ce après une attente qui a duré des années entières. Après avoir donné l’alarme, le nouveau wali a vite convoqué certains responsables par cette opération dont le directeur régional AADL de Tiaret, le directeur AADL Tissemsilt, celui du logement et le conservateur foncier pour donner des instructions à ce que ces logements soient rapidement distribués aux bénéficiaires qui remplissent toutes les conditions de paiement en s’acquittant de toutes les tranches, alors que pour les autres, il a ordonné à ce qu’ils honorent leurs engagements tout en se soumettant aux enquêtes du fichier national. De ce fait, ces souscripteurs qui sont un peu plus de 265 bénéficiaires se sont vus remettre ce samedi les clefs de leurs logements dans une opération de remise qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Pour conclure, le nouveau wali avait déclaré à la presse le jour de la distribution que prochainement, il y aura d’autres opérations de distribution de logements de différents types dont le social dont les concernés attendent la remise des clefs depuis des années à cause du retard dans l’exécution des travaux de VRD.