DISTRIBUTION DE 570 TENUES VESTIMENTAIRES DE L’AID : Les ‘’amis de Réflexion’’ au chevet des démunis

Comme à l'accoutumée et dans le cadre de ses activités ramadanesques, le groupe "amis de réflexion" s'emploie actuellement à distribuer 570 tenues vestimentaires et chaussures neuves en signe de solidarité avec des malades cancéreux, leurs familles et nécessiteux. 100 tenues ont été réservées spécialement aux grands malades - 50 destinés aux hommes et 50 pour les femmes-. Les équipes mobilisées pour l'opération s'activent sans relâche sur le terrain à remettre les trousseaux aux bénéficiaires à la veille de l'Aïd. Notons que l'opération se déroule dans la plus totale discrétion avec préservation de la dignité des attributaires... Le groupe a tenu particulièrement à remercier vivement le bienfaiteur Mr TEMMAR Abdelwahid pour son apport conséquent et des amis d'Alger pour leurs louables contributions et prise en charge de l’opération, bien sûr sans oublier les membres du groupe les amis de réflexion pour leur mobilisation et leur grande disponibilité.