DISTRIBUTION DE 200 COUFFINS AU PROFIT DES CANCEREUX A MOSTAGANEM : Les amis de ‘’Réflexion’’ en action

En effet, les amis de réflexion en pleine action sur la distribution des colis alimentaires bien conséquents au profit de démunis et des ‘’Accidentés de la vie’’ offerts par un bienfaiteur. Une visite nocturne a eu lieu pour distribuer le couffin de ramadhan à une famille du Douar Ouled el Hadj commune de Benabdelmalek Ramdane, qui se trouvait, il y a quelques semaines, dans une habitation sans aucune hygiène et vivant dans un gourbi sans toit , avant de bénéficier d'un logement lors de la dernière distribution de logements où elle trouve tout le confort à la cité RADAR, sans pour autant dire adieu à la pauvreté et le besoin. Revoilà donc, les amis de Réflexion qui reviennent, saisissant l'opportunité du mois sacré pour apporter leur aide aux familles démunies, en distribuant 200 couffins. Ces frères et sœurs ne sont pas à leur première action, une centaine de moutons ont étaient distribués la veille du dernier Aid el Adha. 200 couffins de ramadan au profit des familles de malades atteints de cancer, livrés à domicile par les membres du groupe de Réflexion et avec leur moyen personnel. Les membres du groupe ont tenu, à cette occasion, à remercier le ministre de l’habitat, M. Temmar Abdelwahid pour son aide précieuse, ainsi que les bienfaiteurs d’Alger pour leur soutien indéfectible. Il est à signaler qu’une autre action est en cours de préparation. Il s’agit d’une grande opération de distribution de 500 effets vestimentaires pour l’aïd au profit d’enfants et adultes cancéreux et également de nécessiteux. Une opération de cœur qui a bien débuté et finira dans de bonnes conditions parce que tout simplement les membres jouissant d'une très grande volonté, ont pris goût aux actions caritatives, ‘’on distribue les colis et une immense joie nous envahie’’, dira M. Mokhtar Bouhella.