DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS : Plus de 200 000 opérations enregistrées en 2018

Algérie Poste a enregistré environ 6 millions d’opérations dans le système central et plus de 200 mille opérations via les distributeurs automatiques de billets, 500 milliards de dinars de retrait via les GAB, et plus de 4000 milliards de dinars distribués en 2018. C’est ce qui ressort du dernier bilan d’Algérie Poste. Pour rappel, en septembre 2018, Algérie Poste a procédé au lancement de nouveaux services via le guichet automatique des billets (GAB). Il s’agit du Virement de Compte à Compte V-CAC, du changement du numéro de téléphone lié à la Carte Monétique EDDAHABIA, de l’édition d’un relevé d’identité postale (RIP) et de l’édition d’un mini relevé. Ces nouvelles prestations qui sont disponibles au niveau de tous les GAB d’Algérie Poste ont pour objectifs l’amélioration de la qualité des services offerts aux clients, la diversification des services financiers postaux et monétiques au niveau des guichets automatiques, la sécurisation des transactions financières, la simplification de l’opération de transfert de fonds entre détenteurs de comptes CCP, la généralisation de l’utilisation de la carte monétique EDDAHABIA d’Algérie Poste et enfin la réduction de l’utilisation d’argent liquide. Concernant la prestation V-CAC, ce nouveau service, déjà disponible au niveau des bureaux de poste ainsi qu’à travers l’application mobile d’Algérie Poste « BaridiMob », permet aux clients d’Algérie Poste, détenteurs de la carte EDDAHABIA, d’effectuer des transferts d’argent via le GAB sur tous les Comptes CCP en temps réel, avec un plafond journalier cumulable de 50 000 DA.