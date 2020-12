DISPOSITIONS LEGISLATIVES TYPES POUR LES VICTIMES DU TERRORISME : Seddik Chihab participe au 4e round des concertations

Le député Seddik Chihab a plaidé, lors du quatrième round des concertations onusiennes sur les dispositions législatives types pour les victimes du terrorisme, pour que la formulation de celles-ci soit "une véritable expression des revendications et besoins des victimes selon les spécificités propres à chaque pays", a indiqué l’Assemblée populaire nationale (APN) dans un communiqué. Participant à ces concertations en sa qualité de membre du groupe consultatif de haut niveau pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent de l'Union interparlementaire (UIP), M. Chihab a affirmé que "le terrorisme a coûté très cher à l’Algérie, notamment en termes de victimes", évoquant "le processus auquel a adhéré le peuple algérien, toutes composantes confondues, ayant débouché sur la préservation l’intégrité des victimes et de leurs familles". Lors de ces concertations relatives aux mesures de protection physique, psychologique et de la vie privée des victimes du terrorisme", le député a rappelé "l’expérience algérienne dans la lutte antiterroriste, la protection des victimes et la consécration de la réconciliation nationale", a conclu le communiqué.