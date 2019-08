DISPOSITIF SPECIAL DE SECURITE POUR L'AÏD EL ADHA : 2500 policiers mobilisés pour la sécurité des biens et des personnes

Un dispositif sécuritaire de plus de 2.500 policiers en compagnie des éléments de la gendarmerie nationale ont été mobilisés pour assurer la sécurité des biens et des personnes durant les 2 jours de fête de l'Aïd el Adha. Ce dispositif spécial repose sur un déploiement des effectifs dans les grands carrefours avec un renforcement des barrages fixes et mobiles. Des tournées pédestres et motorisées seront effectuées dans les différents quartiers et notamment dans les espaces publics, les stations de bus et de taxis, les mosquées, les cimetières, les gares routières et ferroviaires, le tracé du tramway, les jardins publics et tous les sites qui connaissent un afflux de visiteurs. Le numéro vert (1548) est disponible pour venir en aide à la population en matière d'orientation, d'informations et surtout de prévention contre la criminalité. Du côté du groupement de la gendarmerie d'Oran, on saura qu'un important dispositif mobilisant tous les moyens humains, techniques et matériels a été déployé pour garantir la sécurité des Oranais durant cette fête. Ce déploiement, sur le terrain, repose sur une stratégie et un plan d'action mûrement réfléchis, tenant compte des visiteurs et des estivants, indique-t-on. Les mesures prises portent, aussi, sur le renforcement des points de surveillance et des contrôles, au niveau des barrages routiers le tout dans le but de lutter contre la criminalité et garantir la fluidité de la circulation. Par ailleurs, pour venir en aide aux citoyens, un numéro vert le 1055 est mis à leur disposition. D'autre part, la direction de la protection civile a prévu plusieurs dispositifs dans les mosquées, des cimetières et aussi les forêts. Un système de permanence mobilisant les unités opérationnelles sera mis sur pied afin de coordonner les opérations d'intervention et de secours.