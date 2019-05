DISPOSITIF SPECIAL DE SECURITE DES CITOYENS : 4000 policiers mobilisés pour le Ramadhan

Les policiers mobilisés activeront en tenue et en civil, sous la coordination des chefs de services de wilaya, les Sûretés urbaines, les Sûretés de daïra et supervisés par le chef de Sûreté de wilaya. Dans ce contexte, 4000 policiers en tenue et en civil, tous grades confondus, sont mobilisés pour accomplir leur mission, en l'occurrence patrouilles motorisées et pédestres dans tous les quartiers des villes, et ce, de la rupture du jeûne jusqu'à la prière du sobh. Les policiers auront pour mission de lutter contre le commerce informel, de contrôler les prix des produits avec le concours des agents de la DCP et de la DSA, la protection des abords des mosquées, des banques et bureaux de poste, la régulation de la circulation des véhicules dans les carrefours, boulevards et avenues, le positionnement de postes de police toute la nuit pour veiller à la sécurité des citoyens qui saisissent cette opportunité pour se promener et veiller tard, dans l'ensemble des quartiers populeux de la ville d'Oran. “Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour concrétiser notre mission qui consiste à veiller à la sécurité des biens et des personnes. Des policiers en civil seront dispatchés dans les lieux sensibles et populeux pour veiller à la quiétude de la population qui aspire à une bonne qualité de vie. Nos éléments seront chargés d'une campagne de sensibilisation en direction des automobilistes et des motards, car notre objectif est de lutter contre les accidents de la route qui endeuillent notre société.” a déclaré le commissaire de la cellule de communication de sûreté de la wilaya d’Oran. Un numéro vert (1548) a été instauré pour venir en aide à la population en matière d'orientation, d'informations et surtout de prévention contre la criminalité. Notons par ailleurs, que ces dispositions s'inscrivent dans le cadre du renforcement et de la consolidation du dispositif sécuritaire tracé par la Direction générale de la sûreté nationale. Des campagnes de sensibilisation sur la prévention contre les différents maux de la société et aussi sur le renforcement du travail de proximité. D'autre part, fidèles à une tradition bien ancrée dans les mœurs de la DGSN, des policiers, en poste dans les barrages fixes sur les routes nationales, ainsi qu'au niveau du port et de l'aéroport ‘’Ahmed Benbella’’ d'Es-Senia offriront des repas chauds, des boissons et des friandises aux automobilistes de passage dès la rupture du jeûne.