DISPOSITIF D'AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE (DAIP) : Titularisation de plus de 200 employés à Mila

Plus de 200 employés de la wilaya de Mila recrutés dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) ont été titularisés, a indiqué le directeur local par intérim de l’emploi, Abdelhak Ouissi. La titularisation des employés vient en application du décret exécutif 336-19, publié le 8 décembre 2019, fixant les modalités d'insertion professionnelle des jeunes dans des postes permanents, a indiqué à l'APS ce responsable. L’opération, lancée en janvier dernier, a ciblé les employés du secteur public ayant cumulé à la date du 31 octobre 2019, plus de 8 ans d’expérience, selon la même source qui a révélé que le plus grand nombre de titularisations dans la wilaya de Mila a concerné les secteurs des impôts, de l’agriculture et des affaires religieuses et des wakfs. La première phase de cette opération se poursuit actuellement et concerne plus de 3 201 employés recrutés dans le cadre du DAIP, a-t-il ajouté. La seconde phase de l’opération touchera 3 449 autres jeunes ayant une ancienneté comprise entre 3 et 8 ans, tandis que la troisième phase de titularisation touchera ceux ayant une ancienneté inférieure à 3 ans, a-t-il dit. Evoquant la situation des personnels contractuels des administrations et des entreprises occupant des postes non conformes à leurs qualifications académiques, ce responsable a fait savoir qu’un travail est en cours pour que ces derniers soient transférés aux secteurs pouvant les accueillir.