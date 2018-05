DISPOSITIF ANSEJ : Plus de 100 émigrés ont déposé des dossiers

Les émigrés algériens sont de plus en plus tentés par les offres que leur propose le gouvernement algérien. C’est ce qui ressort, du moins, des affirmations de la directrice générale de l’ANSEJ. Selon Mme Samira Djaïder, qui s’exprimait, le dimanche 12 Mai 2018, au forum d’El-Moudjahid, « plus de 100 jeunes relevant de la communauté nationale établie à l’étranger, notamment en France, ont déposé, à distance, leurs demandes pour investir en Algérie à travers la création de micro-entreprises, dont 60 demandes dans le cadre de l’ANSEJ et 49 au niveau de la CNAC ». Selon les responsables de l’agence gouvernementale, « les jeunes porteurs de projets sont orientés vers des secteurs productifs et générateurs de richesse qui répondent aux besoins locaux afin de diversifier l’économie nationale à l’instar des secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme, de l’environnement et des technologies de l’information et de la communication (TIC) ».