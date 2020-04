DISPONIBILITE DU LAIT EN SACHET A MOSTAGANEM : Pas de tension avec 58.000 litres produits par jour

Le responsable du complexe laitier Giplait de Mostaganem s'est exprimé sur les ondes et a rassuré tous les consommateurs de la disponibilité de lait reconstitué en sachets que ce produit est fabriqué en quantité suffisante .Il a indiqué que le complexe reçoit régulièrement un quota mensuel de matière première qui lui permet une capacité de production de 58.000 litres de lait par jour à même de produire amplement le quantités de sachets de laits pour les consommateurs de la région et qu'à cet égard ,il a souligne qu'il n'est pas nécessaire de stocker ce type de lait puisque c'est une produit liquide très sensible à la conservation comme tel..Enfin, Il a souligné que le lait produit par ce complexe couvre toutes les régions de wilaya tout en insistant sur la nécessité de rationaliser sa consommation