DISPONIBILITE DU LAIT EN SACHET : 2000 tonnes de lait de plus pour le Ramadhan

Les ménages algériens ne risquent pas de manquer de lait pendant le mois de Ramadhan, voire même durant toute l’année. La décision a été prise début avril dernière par les pouvoirs publics d’augmenter les quotas de poudre de lait des laiteries publiques et privées, après les tensions connues par le marché. Suite à la décision des pouvoirs publics d’augmenter les quotas de poudre de lait subventionné de l’ensemble des laiteries publiques et privées, le quota du groupe Giplait a été relevé de 3000 tonnes à compter du mois d’avril 2018 pour atteindre ainsi un total supérieur à 11 000 tonnes. Cette augmentation significative a permis de répondre aux besoins des populations et stabiliser d’une manière générale le marché du LPC (lait pasteurisé conditionné en sachet) sur l’ensemble des régions du pays. Mieux, pendant le mois de Ramadan le groupe public va bénéficier d’un quota supplémentaire de 2000 tonnes de poudre de lait pour faire face à la demande croissante.