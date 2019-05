DISPONIBILITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES PENDANT LE RAMADHAN : Création de 86 espaces de vente à Oran

La disponibilité de produits prisés au cours du Ramadhan, comme les raisins secs, les pruneaux, sera assurée par les anciens stocks semble-t-il. Reste donc à savoir si le mois de mai verra une introduction massive de ces produits et à quel niveau de prix ? Les prix de ces produits avaient connu une forte hausse sous l’effet des mesures de restrictions, interdiction puis leur suspension à l’importation. Ce qu’il y a de nouveau, nous avons créé 86 espaces de vente au niveau des quartiers et communes, ce sont des marchés de proximité, nous avons donné le libre choix aux autorités locales, en coordination avec les associations et les comités de quartiers, pour organiser ces marchés à leur façon, selon la spécificité de chaque localité, je rassure les citoyens en matière d’approvisionnement, toutes les dispositions ont été prises, pour que les marchés soient approvisionnés d’une manière régulière,» dira le wali, avant d’ajouter : «il y a deux dénominateurs qui déterminent le prix, c’est l’offre et la demande, nous rassurons les citoyens que l’offre est disponible, mais le citoyen doit également participer avec sa manière de consommer durant ce mois sacré. Les équipes de contrôle de la Direction du Commerce sont à pied d’œuvre pour faire face à la spéculation, en cas de stockage illicite.» Le ministère du Commerce met en œuvre un plan d’action pour assurer à la population un mois de Ramadan et une saison estivale sans mauvaises surprises. Cette opération vise en fait à assurer un approvisionnement régulier des citoyens, à respecter les prix réglementés des produits alimentaires de large consommation. Selon le communiqué rendu public par la tutelle, cette action d’envergure a pour objectif de sensibiliser ces commerçants pour qu’ils évitent le recours à la spéculation et à la rétention des stocks de produits objet de fortes demandes et maintiennent les tarifs à des niveaux raisonnables afin d’empêcher toute flambée. Cette campagne sera également l’occasion de rappeler aux commerçants leurs obligations liées aux règles de la protection des consommateurs, ainsi que celle des pratiques commerciales et de mettre en place des permanences à tous les niveaux.Il est question ainsi d’assurer un “approvisionnement fluide du marché à la veille du mois de Ramadhan, à travers l’ouverture des marchés de proximité au niveau des quartiers et communes en collaboration avec l'UGCAA, pour contrecarrer toute velléité de spéculation ou d’augmentation des prix”, est-il précisé dans le communiqué. Le wali a indiqué, à ce propos, que les chefs de daïras ont été saisis afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réserver des emplacements qui seront dédiés à l'organisation des marchés spécifiques à l’occasion du mois sacré. “La situation est maîtrisée. Nous sommes dans la phase de régulation de l'ensemble des filières afin qu’elles soient à la hauteur durant le mois de Ramadhan.” D’un ton rassurant, le chef de l'exécutif souligne que son département s’attelle à réunir toutes les conditions appropriées pour répondre aux exigences des citoyens durant le mois sacré, qu'il s'agisse des fruits et légumes ou de viandes rouges et blanches. “Les agriculteurs et éleveurs font l'objet d'un suivi afin de leur éviter de rencontrer des difficultés susceptibles de compromettre la production”, a-t-il relevé. On peut se demander enfin si ces mesures permettront d’en finir avec les flambées des prix pendant ce mois particulier. La mesure phare, les prix de référence, pourrait atténuer les tensions sur les prix des produits les plus consommés.