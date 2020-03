DISPONIBILITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES : Les directeurs du commerce et des services agricoles rassurent les consommateurs

De folles rumeurs qui ont circulé ces derniers temps suites aux mesures de durcissement de la lutte contre le covid19, notamment par les dernières mesures de prévention sanitaire, certains citoyens pris de panique se sont rué sur les magasins d'alimentation générales ainsi que sur les espaces de vente de fruits et légumes. D'un autre côté, certains commerçants peu scrupuleux ont fait de la rétention sous formes de stocks cachés visant la mise en pratique de la spéculation où les prix sont anormalement élevés. Pour endiguer ces phénomènes qui viennent se greffer et compliquer une situation de lutte pénible ,contre l'épidémie du virus Covid19,l'Etat mobilise tous les moyens disponibles allant de la sensibilisation permanente à la coercition. Des équipes de contrôle du commerce appuyées par les forces de la sûreté et de la gendarmerie, ont entrepris des opérations où ils ratissent large à travers les communes à l'instar de celles des daïras de Aïn Tedeles et celle de Bouguirat qui ont été ciblées hier, sachant que ces opérations se poursuivront encore, tout le temps nécessaire. De leur côté, les directeurs de l'exécutif, en l’occurrence celui du Commerce et des prix ainsi que le directeur des services agricoles, ont réagi par une mise au point faisant office d'un démenti aux rumeurs, assurant par la même occasion les consommateurs de Mostaganem que toutes les denrées stratégique de consommation courantes sont disponibles en quantités très largement suffisantes sur une longue échéance de temps. Le directeur du Commerce a rebondit sur la question des fermetures en précisant que le petit commerce de détail et des livraisons ne sont pas concernés et que les citoyens n'ont pas à s'inquiéter, outre mesure. Le directeur des services agricoles a, quant à lui, indiqué que la production actuelle en fruits et légumes est largement suffisante et variée, à des prix abordable. Citant par ailleurs la disponibilité des légumes stratégiques tels la pomme de terre, l’ail, l’oignon, et la tomate sur les étals, il a indiqué que la wilaya de Mostaganem s'attend aussi à d'importantes récoltes de pomme de terre de saison qui vont inonder les marchés. Selon ces deux responsables, toutes les inquiétudes n'ont aucune raison d’être et toutes les manœuvres sous tendues par la sphère occulte de la spéculation, finiront par échouer, immanquablement.