DISPARU DEPUIS 2 JOURS A MEDRISSA (TIARET) : Le corps d'un sexagénaire repêché d'un puits

Aux environs de 17h30 mn, ce samedi 21 décembre 2019, un jeune de passage tout prés d'un puits se trouvant à prés de 200 mètres de l’entrée de la commune de Medrissa, distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de prés de 70 km, a remarqué le corps d'une personne flottante sur les eaux de ce puits. Après ce constat, il alerta en urgence les services de la gendarmerie nationale, lesquels se sont déplacés, immédiatement, sur les lieux ,en compagnie des éléments de la protection civile, qui ont repêché le corps de la victime et l'ont transféré aux services de médecine légale, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée. La source ajoute qu'il s'agit du nommé B.B, âgé de 57 ans, père de 4 enfants qui a été porté disparu depuis 2 jours, sans donner aucun signe de vie. Notre source nous a informés que la victime aurait souffert depuis plusieurs années de perturbations psychologiques et qu'elle a été admise à l’hôpital psychiatrique et cela, avant même son mariage et qu'il s'est rétabli ensuite. Une enquête est ouverte pour élucider les vraies circonstances de la mort de cette personne, qui actuellement fait objet de suspicion, selon des sources sécuritaires.