DISPARITION DE 34 MILLIARDS DES CAISSES DE L’UGTA : Abdelmadjid Sidi-Saïd dans le collimateur

L’ancien secrétaire général, Abdelmadjid Sidi-Saïd, serait aussi accusé d’avoir cédé 7 villas, des biens fonciers ainsi que 12 voitures sans aucune justification. Selon la même source, ces détournements ont été découverts suite à un audit interne réalisé sur la demande du nouveau secrétaire général, Salim Labatcha. Ayant pris plusieurs semaines, cet audit a révélé un grand dysfonctionnement dans la gestion des ressources de la centrale et des détournements de fonds d’une grande envergure. Ces résultats ont conduit au gel de la fonction du responsable des finances D. Mohamed jusqu’à ce que les responsabilités soient établies dans la dilapidation des biens des travailleurs. Le quotidien arabophone ajoute que l’enquête va atteindre le secrétariat national chargé des finances. La commission chargée de l’audit révèle que des biens fonciers ainsi que des villas et des voitures ont été cédés pendant le dernier mois de la gestion d’Abdelmadjid Sidi-Saïd. Le nouveau secrétaire général de l’UGTA, Salim Labatcha qui a annoncé l’installation de la commission chargée de l’audit n’a pas souhaité donner d‘autres détails sur son travail et les résultats de cette enquête. Il faut signaler que la centrale syndicale a interdit l’accès au siège de l’UGTA à l’ancienne secrétaire de Sidi Saïd, connue pour avoir beaucoup d’influence au sein du syndicat.