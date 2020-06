DIRECTION GENERALE DES IMPOTS : Le délai de souscription des déclarations annuelles prorogé

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé mardi la prorogation jusqu’au 30 juillet 2020 du délai de souscription des déclarations annuelles de résultats et de revenus, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif national de prévention et de lutte contre les risques de propagation du Coronavirus (covid-19). « Il est porté à la connaissance de l’ensemble des contribuables que dans le cadre de l’accompagnement des opérateurs économiques dans la reprise de leurs activités et de facilitation d’accomplissement de leurs obligations fiscales, il a été décidé de proroger, à titre exceptionnel, le délai de souscription des déclarations annuelles de résultats et de revenus (séries G n° 1, G n° 4 et G n° 11) jusqu’au jeudi 30 juillet 2020 », lit-on dans un communiqué de la DGI. « Par conséquent, les contribuables concernés sont invités à prendre les mesures nécessaires à l’effet de remplir leurs obligations fiscales dans le délai requis », conclut le communiqué.