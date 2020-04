DIRECTION GENERALE DES DOUANES : Saisie de près de 50 quintaux de drogues

La Direction générale des Douanes a annoncé avoir saisi près de 50 quintaux de drogues durant le premier trimestre de 2020. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la Direction des douanes a précisé que 75 % de ces saisies avaient eu lieu au niveau des frontières ouest du pays. Cette opération s’est déroulée en collaboration et en coordination avec les différents services de sécurité, l’Armée populaire nationale (ANP) et la Gendarmerie nationale, ajoute la même source. Mardi, les éléments de la brigade mobile relevant de l’inspection des Divisions des douanes de Tamanrasset, en coordination avec les éléments de l’ANP (6ème Région militaire) avaient saisi un camion stationné près de la RN1 contenant une quantité considérable de farine estimée à 15 tonnes et 11.500 savonnettes. Cette opération s’inscrit dans le cadre de lutte contre la contrebande sous ses différentes formes à l’issue d’une action sur le terrain au niveau de la RN 01 reliant les villes de Tamanrasset et In Guezzam, a indiqué la même source.