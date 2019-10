DIRECTION DU TOURISME : Un voyage exploratoire pour promouvoir la destination Mostaganem

Un voyage exploratoire visant à découvrir et à promouvoir la destination touristique de la wilaya de Mostaganem, a été organisé par la Direction du tourisme et de l'artisanat en coordination avec la Fédération nationale des agences de tourisme FNAT avec la participation de certains établissements hôteliers. En effet, cette visite s’est effectuée du 03 au 05 octobre 2019, où le secrétaire général de la fédération nationale des agences de tourisme et les représentants des agences de tourisme et de voyages, d’Alger, Tipaza, Sétif et Tizi-Ouzou y ont participé à cette virée touristique qui englobe un itinéraire touristique de quelques sites où foisonnent et regorgent des zones et des lieux de loisirs en forêts ainsi que des monuments religieux et culturels en plus, des plus importants établissements hôteliers. Enfin, la randonnée a été clôturée par un rassemblement des professionnels du tourisme, des propriétaires d’établissements hôteliers et des agences de tourisme et de voyages afin de développer davantage les mécanismes de marketing pour le tourisme local.