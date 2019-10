DIRECTION DU TOURISME DE MOSTAGANEM : La Directrice met en exergue le tourisme forestier

La directrice de tourisme de la wilaya de Mostaganem, Hayat Mammeri, était l’invité du 3ème forum de la presse, organisé par l’association des journalistes de la wilaya de Mostaganem. La directrice de tourisme a affirmé que le tourisme rural et forestier est une valeur ajoutée, puisque la wilaya de Mostaganem dispose d’une couverture végétale forestière qui s’étend sur un taux de 14% de la surface totale de la wilaya. Il y a également le tourisme sportif et de loisirs par la présence d’un parc, Mosta Land, parc aquacole stade de tennis de dimension internationale, un centre hippique et autres structures d’accueil. Ce dernier a abrité une compétition internationale de tennis. Une enveloppe financière a été allouée dans le cadre de la saison estivale d’un montant de 490 millions de da qui a englobé des opérations d’aménagement des parcs de stationnement de véhicules, raccordement des plages, en eau potable et assainissement, renforcement de l’éclairage public. Du coup, elle compte 52 plages dont 43 plages autorisées à la baignade. Notons qu’Il a été mis en service 4 plages et 3 autres ont été exploitées par les entreprises hôtelières. La protection civile a recensé plus de 9 millions d’estivants, a affirmé la directrice du Tourisme. La capacité d’accueil hôtelière est de 4487 lits ayant créé 1557 postes d’emploi. Le nombre de touristes ayant fréquenté les entreprises hôtelières y compris d’autres structures est de 138146 estivants dont 837 étrangers. Concernant les prix appliqués au niveau des entreprises hôtelières, le prix de la nuitée est de 1200 da et le plus élevé est de 30 000 da. Le nombre d’estivants ayant choisi d’autres structures d’accueil, tels que les résidences de solidarité et des espaces forestiers est de 135655 visiteurs, pour le parc de loisirs Mosta land et parc aquacole plus de 21 000 touristes. La wilaya comprend 16 zones d’expansion touristiques sur une superficie de 4724,8 ha où 15 ZET ont été délimitées et une déclarée, zone rocheuse. Les projets en cours de réalisation sont de 42 projets touristiques du secteur privé. La stratégie du secteur comporte un plan national d’aménagement avec cinq dynamiques, la promotion de l’économie de substitution des hydrocarbures pour la valorisation de l’image de l’Algérie, une destination touristique par excellence, activation des grands équilibres influant sur les secteurs majeurs. Valorisation du patrimoine historique et culturel en considérant les spécificités du patrimoine etc.