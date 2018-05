DIRECTION DU COMMERCE : Six marchés de la ‘’Solidarité" à Mostaganem

Dans le cadre de la préparation du mois sacré du Ramadan, la Direction du Commerce a déclaré que (2) deux équipes de 20 agents chacune, l'une de contrôle et l'autre d'inspection, sont chargées chacune en ce qui la concerne ,d'opérer à travers tous les commerces et points de vente. Leur objectif est de veiller sur les prix et la qualité des biens et services à destination des consommateurs. Par ailleurs, outre les 13 points de vente de proximité, agréés au niveau de la commune de Mostaganem, la Direction du Commerce a annoncé que le dispositif commercial sera renforcé à travers la wilaya par (6) "marchés de solidarité" qui seront mis en place à l'occasion du Ramadhan. Pour celui de la Commune de Mostaganem, il a été prévu qu'il devra se tenir au niveau de l'espace de la Mairie, a-t-on appris.