DIRECTION DU COMMERCE DE MOSTAGANEM : Les 21 brigades ont mené 574 interventions de contrôle en 10 jours

Durant la décade allant du 24 Avril au 02 Mai 2020, les services du Commerce de la wilaya de Mostaganem, 574 opérations de contrôle de la qualité, des prix et de répression de la fraude sur des marchandises, tant au niveau de la production qu’au niveau du commerce de détail, ont été menées à travers la wilaya, par 21 brigades de contrôleurs. Pour ce faire, la Direction du commerce a mobilisé 13 brigades de contrôleurs qui, dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales, ont effectué 31 interventions sur le commerce de gros et 543 interventions sur le commerce de détail soit un total de 574 interventions. Cette opération a relevé un défaut de facturation évalué à un montant de 646.699,00 Dinars et a abouti à l'établissement de 33 Procès verbaux à l'encontre de contrevenants aux règles commerciales. Dans le même contexte, il a été constaté 17 défauts de publicité des prix,14 défauts de facturation,02 pratiques de prix illicites, soit un total de 33 infractions commerciales. En matière de contre de la qualité et de la répression des fraudes, il a été enregistré 10 cas de défaut d'hygiène,1 cas de détention et mise en vente de produits impropres à la consommation, 01 cas de défaut d'étiquetage du produit, et 02 cas de tromperie du consommateur sur les dates relatives à la validité des produits à la consommation ,représentant un total de 18 infractions constatées .Toujours dans le même cadre, il est à noter qu’un autre groupe de 08 brigades a mené, en parallèle, d'autres interventions au nombre de 431 réparties en 09 interventions au niveau du secteur de la production et 422 interventions sur le commerce du détail. Ces interventions en question se sont soldées par 01 prélèvement d'échantillon aux fins d'analyses physico-chimique, l’établissement de 17 Procès Verbaux et la saisie de divers produits d'une quantité de 36,96 kilos représentant une valeur de 28.380,00 Dinars.