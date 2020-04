DIRECTION DU COMMERCE DE MOSTAGANEM : 21 brigades de contrôle sur le terrain

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation, la rétention de stocks, la tromperie sur la qualité des produits alimentaires et la fraude, la Direction de Commerce de la wilaya de Mostaganem a détaché sur le terrain, à travers le territoire de la wilaya, quelque 21 brigades de contrôle, a-t-on appris, récemment. Ces dernières ,auront pour mission, dans ce contexte particulier d’agir avec célérité à tous les niveaux pour la préservation des droits des consommateurs de disposer de produits de valeur loyale et marchande, à des prix abordables outre les marchandises réglementées dont les prix son soutenus par l’Etat. La direction du Commerce, indique-t-on appliquera des sanctions justes et proportionnées envers des les contrevenants aux dispositions des règles commerciales. Par ailleurs, la direction du commerce a précisé qu’il a été accordé des facilitations par des autorisations exceptionnelles à des personnes activant dans le domaine du commerce de fruits et légumes qui ont été évincés, suite à l’éradication des espaces informels, intervenue dans le cadre des mesures sanitaires de prévention. Dans le même esprit, la même direction tient à rassurer les consommateurs que depuis les marchés de gros, il existe de la disponibilité en grandes quantités de fruits et légumes, en suffisance.