DIRECTION DU COMMERCE DE MOSTAGANEM : 1363 interventions de contrôle en avril

Il a précisé que cette situation a eu des conséquences de perturbations et c’est là où le domaine d’intervention de la direction du Commerce a ciblé les pratiques commerciales, d’une part et d’autre part, le contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Dans ce contexte, pour le mois d’Avril 2020, le Chef de service d’observation du Marché et de l’Information a révélé que 683 interventions dans le domaine des pratiques commerciales se sont soldées par le constat de 78 infractions sanctionnées par 56 Procès-verbaux dressés, contre des contrevenants. Dans le même ordre d’idées il a été enregistré plus de 373 Millions de Centimes en défaut de facturation, plus de 5,5 millions de centimes en profits illicites et plus de 215 Millions de Centimes comme valeur de saisies diverses et ce, outre le fait que 12 commerces sont l’objet fermetures administrative ou suspension temporaire d’activité. Dans le domaine du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, M.Sid-Ahmed Ghali a révélé également que pas mois de 680 interventions ont été effectuées qui ont permis de constater quelque 66 infractions suivies de 58 Procès-verbaux dressés en plus de saisies de produits divers représentant une valeur de plus de 996 Millions de Centimes. Au total, pour ce mois d’Avril écoulé, le chef de service de l’observation du Marché et de l’Information a conclu que les équipes de la direction du commerce de la wilaya de Mostaganem, dépêchées constamment sur le terrain ont effectué 1363 interventions au cours desquelles, elles ont constaté 144 infractions, dressé 114 Procès-verbaux et relevé pour plus de 373 Millions de centimes en défaut de facturation, plus de 5,5 Millions de Centimes en profits illicites, plus 12 fermetures administratives de certains commerces alors que la valeur des saisies de produits a dépassé le 1,2 Milliards de centimes, au final. Sur un autre registre, il a été indique que les équipes opérationnelles de la direction du commerce de la wilaya de Mostaganem, en parallèle a leur activités de contrôle des commerces et unités de productions au niveau de leur territoire de compétence, mènent également des actions de sensibilisation et d’information sur l’intérêt des mesures de prévention sanitaires à respecter (distanciation sociale, disponibilité de produits sanitaire désinfectants, port du masque ,bavette et gants…) scrupuleusement par les commerces dûment autorisés à exercer .Il a été notamment rappelé les sanctions auxquelles s’exposeraient ceux qui violent les règles édictées par les instances du pouvoir local et national de l’Etat alors que la vigilance reste de mise car la prévention est actuellement la seule mesure qui puisse endiguer la propagation de l’épidémie Covid-19