DIRECTION DU COMMERCE : 44 brigades mobilisées pour le Ramadhan

Elles devront contrôler les activités commerciales. Car les équipes de qualité et répression des fraudes, vont surveiller durant le mois de ramadhan le respect des conditions de santé, de l'hygiène au niveau des locaux commerciaux , les cafeterias, hôtels, poissonneries et tout ce qui a un rapport avec l’activité commerciale où les agents de contrôle vont inspecter divers produits d'origine animale tels que les viandes blanches et rouges, le lait, les produits laitiers, les œufs et autres , et ce, afin de lutter contre le phénomène de l'abattage illégal et de s’assurer que les méthodes de conservation et de refroidissement répondent aux normes légales. En ce sens , les équipes soulèveront les violations illégales, notamment dans le domaine de l'information des consommateurs aux prix et tarifs, et l'obligation de facturation et de combattre toutes formes de spéculation, ainsi que le contrôle de l’hygiène au niveau des magasins, l'affichage des prix mais aussi le suivi régulier de l'approvisionnement du marché en produits de forte consommation durant cette période. Ces équipes vont également surveiller le respect par les commerçants des prix subventionnés, tels que le prix du pain, du lait pasteurisé, l'huile végétale, le sucre, la farine et le gaz butane. Il va être procédé également à la lutte contre le phénomène de changement de l’activité commerciale sans la modification du registre de commerce en particulier pour l'activité de fabrication et la vente de gâteaux traditionnels. La même source a indiqué que ces brigades sont composées de plus de 80 agents, mobilisés pour mener le contrôle et la surveillance en dehors des heures de travail, en particulier durant la nuit, au cours de la deuxième et la troisième dizaine de jours de ce mois sacré, a-t-on ajouté.