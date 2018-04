DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES : Lancement de l’opération de culture de pommes de terre

Il a été lancé récemment l’opération de récolte de pommes de terre de saison et d’arrière-saison, selon la Direction des services agricoles qui a précisé que l’opération de récolte de pommes de terre de saison a été retardée cette année, en raison des fortes précipitations et le froid qui ont sévit au cours de la période récente et coïncidant avec l’opération de récolte de pommes de terre de saison, qui a été lancée au milieu du mois en cours et s’achèvera en juin prochain. La superficie agricole totale récoltée en pommes de terre d’arrière-saison a atteint jusqu'à maintenant 310 hectares, ce qui représente 56 pour cent de l'espace alloué à cette culture (550 hectares) avec une production avoisinant 63 000 quintaux et un rendement de l'ordre de 203 quintaux à l'hectare a t on ajouté. Selon la même source, une superficie de 125 hectares d’un total de 12.460 hectares réservés à la culture de pommes de terre a été récoltée avec un rendement positif estimé à 346 quintaux par hectare, et une quantité de production qui a dépassé 43 mille quintaux. Les producteurs ont commencé l’opération de récolte de pommes de terre de saison depuis la semaine dernière à Hassi Mamèche, Ain Nouissy, et Kheir Eddine, en attendant que l’opération s’acheminera les prochains jours, le reste de la wilaya de Mostaganem, en particulier Sirat, Touahria, Mesra et Bouguirat, ajoute la même source. Il est prévu que la production de pommes de terre à la wilaya de Mostaganem atteindra jusqu'à la fin de la campagne de récolte 120 mille quintaux et la pomme de terre de saison une quantité de 4 millions de quintaux ajoutés à la récolte de pommes de terre la saison dernière, qui a dépassé 880 mille quintaux comme indiqué. Ces quantités de production qui iront progressivement vers les marchés locaux et nationaux contribueront à contrôler le marché, et à garantir la disponibilité du produit, et à stabiliser les prix et à les ramener à un niveau raisonnable, surtout avant le Ramadan.