DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE TIARET : Installation de la cellule d'écoute et d'orientation

Cette réunion a regroupé tous les intervenants du secteur de l'agriculture dont le président et le secrétaire général de la chambre d'agriculture, les services des C.C.L.S, ceux de la C.R.M.A, les représentants de la banque B.A.D.R, et aussi, l'U.N.P.A, les directeurs des fermes pilotes (Boukhetache Bouziane, Chaouchaoua, Si Abdelkarim, Cherif Eddine, Hattab Mokhtar, et la ferme pilote "Haider") ainsi que les représentants des services de production de semences et ceux des services des multiplicateurs de semences. Notons également la présence de l'entreprise de production de semences" Sersou" et aussi le représentant du centre régional du contrôle des semences et des pépinières et à ceux-là, s'ajoutent, bien sûr tous les responsables des subdivisions agricoles reparties à travers tout le territoire de la wilaya. Cette réunion a vu naitre et pour une première fois, une cellule d'orientation et d'écoute dont les objectifs sont la lutte contre la bureaucratie et aussi la nécessite de rapprochement de l'administration avec les fellahs, les éleveurs, les agriculteurs, et aussi les investisseurs et les operateurs économiques. En effet, cette réunion s'est élargie avec un débat portant sur les préparatifs de la journée nationale de la vulgarisation agricole, coïncidant avec le 1er octobre de chaque année, avec au menu, les préparatifs de la campagne labours-semailles, de l'année 2020-2021, avec un exposé des besoins en engrais et en semences, et aussi les perspectives d'approvisionnement des fellahs en ces matières. L'assurance des fellahs a été à l'axe des débats ainsi que le rééchelonnement des dettes et l'étude des situations pendantes au niveau des assurances agricoles .La feuille de route a été dressée et le devoir de proximité a été l'intrinsèque des objectifs du secteur agricole, appelé plus que jamais à jouer un rôle très important, eu égard à la vocation de la région, qui demeure, exclusivement agro-pastorale. En dépit des efforts déployés par les services de la direction de l'agriculture et le développement rural, la réalité est tout autre sur le terrain et l'illustration parfaite, nous vient de la région de Rechaiga, à 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ou des autochtones, issus et ayant grandi dans la région comme éleveurs dans des régions steppiques(Mkaymen). Notant dont le nombre de tètes composant leur cheptel est de 60.000 tètes d'ovins ,ont été sommés de quitter leurs terres au profit d'investisseurs et l'on apprend que ces 200 éleveurs se sont déplacés au siège du ministère de l'agriculture pour dénoncer ces abus et ces dysfonctionnements, tout en signalant que ces éleveurs ont saisi le président de la République pour l'ouverture d'enquête et la délimitation des régions destinées à l'investissement agricole. L'on apprend qu'une enquête a été ordonnée par le président de la République et qui est relative au détournement des terres mis en défens et du foncier steppique. Cette enquête a été confiée à la gendarmerie nationale. Par ailleurs, certains experts du secteur agricole considèrent la naissance de cette cellule d'orientation et d'écoute, comme étant un grand pas vers le redressement de la communication. Il est utile de rappeler que la direction des services agricoles n'a organisé aucun débat avec la presse pour un bon rapprochement.