DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE MOSTAGANEM : Récolte de plus de 26 000 quintaux de pomme de terre

Selon la direction des services agricoles , une quantité de plus de 26 000 quintaux de pomme de terre précoce a été récoltée au niveau de la wilaya de Mostaganem . La même source a indiqué que la récolte précoce de pomme de terre , qui a débuté en février et mars et réalisée jusqu'à présent sur une superficie de 102 hectares sur un total de 240 hectares, soit 43 % , a permis la production de 26 500 quintaux avec un rendement estimé à 260 quintaux à l’hectare. Notons que toutes les cultures ont été récoltées dans les régions « EST » de Achaàcha et Hadjadj , en attendant les récoltes de Hassi Mameche et Ain Nouissy , qui contribueront à augmenter la production de cette campagne précoce pour atteindre 70 000 quintaux. Il est prévu que cette quantité garantisse l'approvisionnement régulier des marchés de gros et de détails en pomme de terre à travers les différents marchés locaux et nationaux , en plus de stabiliser les prix de ce produit largement consommé. Parallèlement avec cette campagne , les producteurs de pommes de terre de la wilaya se préparent à lancer l’opération de récolte de pomme de terre de saison , en particulier dans les régions de Sirat et Bouguirat , avec un rendement estimé à 500 quintaux à l’ hectare. Les services agricoles prévoient durant la saison actuelle la récolte de 4,4 millions de quintaux de pomme de terre de saison , avec un rendement estimé à 360 quintaux par hectare, dont 100000 quintaux de semences seront réservées à la campagne de plantation de pomme de terre d’arrière saison . Pour rappel, la production de pomme de terre à Mostaganem au cours de l'année dernière a augmenté pour atteindre 2,5 millions de quintaux grâce aux trois campagnes de récolte, a-t-on ajouté.