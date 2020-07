DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE MOSTAGANEM : 110 000 qx de tomate industrielle prévus cette saison

La tomate industrielle, destinée à la transformation est cultivée avec concentration dans les communes de Stidia, Bouguirat, Ain Tedeles, Sidi Lakhdar et Achaacha, lesquelles généreront une production de 109 000 qx avec un rendement de 700 qx//ha. La récolte débutera mi-juillet en stade de la maturation et la direction des services agricoles table sur une production de 110 000 qx. Cette culture potagère appartenant à la famille des solanacées, est dédiée à la transformation pour la mise en boite en tomate concentrée. Ce fruit charnu que nous apercevons étaler un peu partout par les vendeurs, particulièrement sur la RN 11 reliant Mostaganem-Oran est une tomate industrielle, n’étant pas une tomate de consommation. Cette culture nécessite des façons culturales, un labour moyen du sol, un nivellement pour le repiquage des plants de tomates de la pépinière et des tuteurs pour tenir les plants et des engrais de fond. A ce propos, la tomate industrielle et de saison sera écoulée dans des unités agroalimentaires pour la transformation en tomate concentrée. Comme les unités de transformation demeurent insuffisantes, les producteurs de la tomate peinent à trouver ce moyen. Ces contraintes inciteront l'agriculteur à réduire la superficie agricole qui sera substituée par d'autres cultures plus rentables. Cet état de fait aura des percussions négatives sur la production de tomate qui deviendra plus tard très chère sur le marché. Compte tenu de l’importance de la production. il est primordial de réaliser des industries agro-alimentaires censées transformées la production agricole notamment la pomme de terre en chips et en confiture, la tomate en concentrée et ce pour booster le développement agricole et encourager les agriculteurs à produire plus pour pérenniser et perpétuer les cultures stratégiques dominées dans le secteur agricole. Notons que la tomate de consommation dite de saison est cultivée sur une superficie de 1170 ha qui donnera une production de 430 000 qx, avec un rendement de 370 qx/ha.