DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU : Projet de construction d’un nouveau barrage

Dans le cadre de la politique de rationalisation des ressources en eau, la question d’utilisation parcimonieuse et contrôlée doit être une constante chez les utilisateurs de cette denrée vitale, de plus en plus demandée. Dans cet esprit, M. Lebgaâ moussa, le directeur des ressources en Eau de la Wilaya de Mostaganem a précisé que les Oued Kerrada et Chlef parcourent une longueur de 700 kilomètres, en prenant naissance à partir du Djebel Ammour et qu’au final il y a près de 80 Millions de mètres cube d’eau qui se jette chaque année dans la mer à l’embouchure du Cheliff. Dans la perspective de récupérer cette eau au profit de notre wilaya, devait-il ajouter, la Direction a élaboré un dossier, transmis, à l’agence Nationale des Barrages pour entamer une Etude sur la possibilité de construire un barrage au niveau d’un site à déterminer. A titre d’information, il faut savoir que lors des inondations du mois de janvier passé ce sont quelques 380 Millions de mètres cube d’eau qui ont été déversés à la mer. Par ailleurs, selon la déclaration de Directeur des ressources en eau de la wilaya de Mostaganem, en matière d’extension du réseau d’Alimentation en Eau Potable à travers les douars de la wilaya, il a signalé que les travaux de branchement des Dix(10) Douars restants viennent de démarrer. Il a précisé que cette décision a été prise par M le wali, M.Rabhi Abdennour, lors de sa dernière sortie au niveau de la zone rurale Est de la wilaya pour s’enquérir de la situation. Dans ce cadre ajoute M.Lebgaâ Moussa, le DRE, cette opération d’adduction et branchement en eau potable serait achevée durant la période de l’Eté 2018 pour clore ce programme. Sont concernés par l’opération de réseautage en eau potable, les douars de Kechairya, Drayia, Khouatmya, de la commune de Souaflia ; Ouled Belaïd, Zehahfa et Chaâïbya (Commune de Saf-Saf) ; Ouled Kherbat (Commune de Ouled Boughalem) et Douar Chekarnya (commune de Nekmaria).