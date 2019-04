DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET WAKFS : Organisation d’un concours de récitation du Saint Coran

A l’occasion de l’approche du mois sacré du ramadan, la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Mostaganem va organiser durant tout le mois de Ramadan de mémorisation et de récitation du coran, au niveau des mosquées de la wilaya. En effet, plusieurs candidats des deux sexes masculin et féminin issus des différentes daïras de la wilaya vont participer à cet événement de mémorisation du saint coran jusqu’à 60 Hizeb, car les conditions de participation dans cet événement sont la mémorisation du coran selon l’âge. Par ailleurs, les participants ont été jugés selon la mémorisation et les fautes de récitation, à la fin de chaque événement les candidats participant seront honorés.