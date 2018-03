DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES D’ORAN : Vers la récupération de biens wakfs

La direction des affaires religieuses de la wilaya d’Oran œuvre à récupérer des biens wakfs, apprend-on de l’APS. Selon notre source, cette dernière a adressé des correspondances à différents services et instances dont ceux des domaines, de la réserve foncière et des archives pour leur fournir des documents et actes. Cette procédure a été lancée par la direction depuis quelques années et l’opération se poursuit où par la suite elle a réussi à la récupération de quatre maisons wakfs après que la justice ait décidé d’évacuer leurs occupants. La même source ajoute que cette décision est en phase d’exécution pour pouvoir récupérer ces biens qui s’étendent sur une superficie oscillant entre 200 et 300 mètres carrés chacun. Ces biens wakfs situés dans la commune d’Oran seront exploités pour l’extension des mosquées avoisinantes. A noter enfin que la direction des affaires religieuses et wakfs d’Oran détient 179 biens wakfs dont 66 exploités à titre de location et 113 autres par des imams.