DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE TIARET : 70 milliards de cts pour les machines d'hémodialyse

En effet, cette désignation, a été accompagnée de plusieurs mesures et parmi elles, des travaux d'entretien qui ont ciblé plusieurs machines d’hémodialyse qui faisaient l’objet de pannes ,sanctionnant de ce fait les patients dialysés qui ont vécu le calvaire et sont passés en compagnie de leurs familles à la vitesse supérieure, s'illustrant par des sit-in de familles et aussi par la fermeture des accès menant à cet établissement hospitalier; et eu égard à ces sérieux problèmes, la direction de la santé et de la population, vient d'enregistrer une grande opération, en injectant au budget d’équipement ,une enveloppe de 70 milliards de centimes et ce, pour l'acquisition de machines de dialyse et aussi pour les travaux de réfection et d'entretien. A ce titre, l'on apprend de source responsable, que 9 machines d’hémodialyse, lesquelles étaient en panne et réparties au niveau de plusieurs établissements hospitaliers du territoire de la wilaya de Tiaret, ont fait objet de réparation par des équipes spécialisées venues de la wilaya d'Oran et relevant des I.M.C, une société implantée à Oran et Bouira, précise notre source qui ajoute que ces opérations de réparation seront d'un très bon impact et relèveront le défi et aussi l'engouement dont faisait l’objet le centre d’hémodialyse "Belkhoudja Nourreddine" de Tiaret. Dans le même contexte, notre source ajoute que l'ascenseur a été réparé, ce qui facilitera l’accès aux chambres et réduira beaucoup de peines auxquelles étaient exposés les patients, auparavant. Par ailleurs, une autre source responsable nous a informé que le premier ministre aurait opté pour la levée de gel de tous les projets inscrits par la direction de la santé et de la population, à l'exemple du centre anti- cancer qui a bénéficié d'une enveloppe de près de 550 milliards de centimes. Faudrait-il rappeler que la société I.M.C, détient le monopole de vente d’équipement d’hémodialyse en Algérie.