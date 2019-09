DIRECTION DE LA SANTE DE MASCARA : 235 postes d’infirmiers dans les hôpitaux

Ameri a souligné que ces postes concernent 115 infirmiers spécialisés en santé publique parmi les diplômés des instituts supérieurs de formation paramédicale ainsi que de 120 aides-soignants. Les nouvelles recrues ont rejoint les établissements dans lesquels elles ont été affectées. Il s’agit des postes en paramédical dédiés aux établissements de la santé de la wilaya dont des kinésithérapeutes des laborantins, des manipulateurs d’appareils d’imagerie médicale, des nutritionnistes et des réanimateurs outre des sages-femmes soit 10, formées à l’institut supérieur de formation paramédicale de la wilaya de Chlef. Par ailleurs, l’hôpital d’Oued El Abtal, nouvellement réceptionné a bénéficié de la décision de recrutement de 14 praticiens dont 8 généralistes et deux spécialistes en chirurgie générale, deux autres en chirurgie des os et deux réanimateurs. Le recrutement de ces nouveaux personnels devra réduire le déficit en ce domaine suite au départ massif en retraite anticipée du personnel existant, alors que le recrutement des généralistes et des spécialistes à l’hôpital Oued El Abtal permettra le lancement des interventions chirurgicales et évitera le transfert des malades vers les hôpitaux de Tighennif et Mascara.