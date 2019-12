DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE : Formation de 14 officiers dans le domaine ‘’gestion des manœuvres’’

S’exprimant en marge du lancement, au niveau de l’unité principale, d’une session de formation destinée aux officiers formateurs de la protection civile, le directeur de la protection civile, le colonel Abdelhamid Zighed a indiqué que des officiers formateurs de différentes wilayas bénéficient de cycles de formation dans le domaine « gestion des manœuvres » sous la supervision des spécialistes et experts venus de l’Europe notamment de la France. Cette formation porte sur les moyens nécessaires pour l’amélioration de la compétence et de la cohésion des équipes par des actions de formations adaptées, pour faire face à tous les défis. Elle vise essentiellement à renforcer les capacités des officiers de la protection civile, de relever les capacités opérationnelles, à travers la formation et l’échange d’expériences avec l’Europe, et d’assurer un service public en matière de la protection civile .Pour sa part , l’expert français a insisté sur l’importance d’échanger sur ces nouvelles techniques pédagogique : « la formation professionnelle des pompiers évolue , nos pratiques doivent évoluer pour travailler en toute sécurité » , a-t-il indiqué. Ces sessions de formation permettront, non seulement aux participants d’acquérir des savoir-faire, mais également des capacités et des compétences dans le domaine de formation.