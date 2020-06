DIRECTION DE LA PECHE DE MOSTAGANEM : Annonce de la période du repos biologique

La période du repos biologique a été lancée lundi 1 juin et ce, jusqu’à 30 septembre prochain, selon la direction des ressources halieutiques .Au cours de cette période, l'utilisation de filets de surface, de demi-surface et de fond est interdite de jour comme de nuit, pour la pêche de trois milles marins (l'équivalent de 5,5 km à partir des lignes de référence), a-t-on indiqué. Les chalutiers concernés par cette période peuvent exercer la pêche dans les eaux territoriales qui s'étendent entre 3 et 6 milles marins (entre 5 et 11 km). Cette mesure juridique vise selon la même source à permettre aux poissons de se reproduire pour ne pas perturber l’écosystème, le biotope, l’environnement et le milieu marine grâce à la disponibilité de conditions naturelles et climatiques appropriées pendant cette période .Notons que le ministère de la Pêche et des produits halieutiques a récemment décidé de modifier la période de repos biologique des poissons , pour que cette mesure entre en vigueur cette année à partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre au lieu du 1er mai au 31 août. Cette décision a été prise sur la base d'un rapport scientifique établi par le centre national de recherche et développement en pêche Maritime et aquaculture de « Boussmail (wilaya de Tipaza) et ce après consultation des chercheurs dans ce domaine et en réponse aux préoccupations des professionnels qui ont demandé à plusieurs reprises de changer cette période de repos a-t-on ajouté . L'application stricte de cette procédure légale pour cette année va permettre à 46 chalutiers de pêche au niveau des ports de Mostaganem, Sidi Lakhdar et Salamandre de préserver la richesse.