DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS D’ORAN : Attribution de subventions aux clubs sportifs

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran vient d'allouer des subventions au profit des clubs sportifs notamment ceux des 1257 associations regroupant 646 athlètes dont 611 jeunes femmes, selon le communiqué de presse de la cellule de communication de la wilaya d'Oran. Dans ce registre du secteur du sport, 646 associations amateurs et clubs sportifs ont bénéficié de cette aide financière, dont 35 associations de spécialisations diverses, tandis qu'une autre aide a été allouée à 221 associations et 390 clubs de jeunes. Dans le même domaine, une partie des ressources de ce fonds a été allouée aux différents projets d'équipement, principalement la construction d'une salle multisports dans la commune de Karma, l'aménagement d'une aire de jeux dans le quartier d'Essabah, en plus de la réalisation d'un terrain de sport Matico au niveau du quartier de Mediouni. En termes d'accompagnement des activités programmées périodiquement au profit du secteur jeunesse et sport, plusieurs événements seront encadrés dans le cadre de ce fonds, dont notamment les préparatifs des Compétitions pilotes des prochains Jeux Méditerranéens, ainsi que les activités liées aux célébrations de la commémoration du déclenchement de la Révolution de Libération et de la Fête de l'Indépendance et de la Jeunesse du 05 juillet. .La préparation de la saison estivale 2021, Le Salon National de la Créativité Jeunesse, - Le schéma bleu, qui permet aux enfants des quartiers populaires de ‘’déguster’’ à la mer, les Camps de toile pour les enfants de la RASD et les enfants des États du sud. Il est à souligner que ces subventions sont contrôlées sur la base des propositions de programmes antérieurs des associations et des clubs, et qu'elles sont évaluées et organisées dans le cadre des réunions de gestion des fonds, qui suivent ensuite la mise en œuvre de ces programmes.