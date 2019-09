DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : 380 millions de dinars pour de multiples projets

Une somme de 380 millions de DA au total a été allouée pour le financement de plusieurs projets de développement liés au secteur de la jeunesse et des sports au niveau de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris des services de la wilaya. Ces projets de développement , inscrits récemment seront lancés durant la deuxième moitié du mois prochain d'octobre , ils ont pour objectif , la réalisation de plusieurs infrastructures au profit de la jeunesse, ainsi l’aménagement et à la modernisation des stades communaux , en plus de la création des espaces de sport et de loisir au niveau des quartiers et les zones rurales pour la pratique d'activités sportives , ajoute la même source. Il va être procédé dans le cadre de ce programme, financé par la caisse de solidarité relevant des collectivités locales , la réalisation de 18 stades de proximité au niveau des différents quartiers et douars , pour un cout de 180 millions de dinars . Notant que les stades communaux de Mansoura et de Sour vont bénéficier d’une opération d’aménagement et installation du gazon artificiel pour un montant de 120 millions de DA. Toujours dans ce même contexte, les jeunes de la commune d'Ain Sidi Cherif (à 10 km au sud de Mostaganem) ont bénéficié du projet de construction d'une salle omnisports, alors que les jeunes résidant au niveau du nouveau pôle urbain de Hchem à Sayada ont bénéficié du projet de construction d'une piscine semi-olympique. Cette nouvelle piscine vient de s’ajouter à une infrastructure similaire en cours de réalisation au niveau de la commune de Mascara (à 12 km au sud de Mostaganem), avec une couverture financière de 158 millions de DA (programme 2018). Il y’a lieu de signaler que le wali de Mostaganem, M. Mohamed Abdenour Rabhi, a indiqué que les autorités locales, ont réalisé 142 stades de proximité et ce, dont 35 stades à Mostaganem (les autres sont répartis à travers les neuf daïras) pour un montant supérieur à 1,5 milliard de DA, et ce, dans le cadre du rapprochement des constructions sportives aux jeunes. Selon le wali, ces projets s’ajoutent aux quatre opérations précédemment enregistrées pour l’aménagement et la modernisation des stades communaux au niveau des communes de Sayada, Stidia, Oued El Kheir et Ouled Boughalem, avec un cout de 235 millions de dinars .