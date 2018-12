DIRECTION DE L’INDUSTRIE ET DES MINES : Rencontre sur la qualité et l’innovation

La direction de l’industrie et des mines a organisé une rencontre portant sur les journées algériennes de la qualité et de l’innovation qui se sont déroulées dans les journées des 18 et 19 décembre 2018, organisées au sein de l’hôtel ‘’AZ Montana’’ situé à la cité Kharrouba et ce, sous l’égide du wali de la wilaya de Mostaganem. En effet, plusieurs thèmes ont été développés sur la thématique de l’innovation et de la qualité. En ce sens M. Laala Boukhalfa, consultant à la chambre de commerce et de l’industrie a mis l’accent sur le développement industriel qu’on devait le capitaliser par un savoir faire, une capacité financière importante pour s’investir dans l’innovation afin d’améliorer la qualité des produits dira t il. Cette conférence porte sur la qualité et l’innovation ainsi que sur la propriété intellectuelle des opérateurs économiques et des universités. Un salon a été organisé à l’occasion où des produits locaux ont été exposés notamment dans les domaines de l’industrie de transformation et de l'industrie agro alimentaire. Cet événement a vu la participation du Secrétaire général de la wilaya, le recteur de l’université, Abdelhamid Ibn Badis et des directeurs de quelques secteurs de développement, des enseignants, des professeurs, des chercheurs et des consultants ainsi que des étudiants. A ce propos, Cette manifestation scientifique s’inscrit dans le cadre de la promotion de la qualité du produit. Elle a pour objectif de sensibiliser le consommateur, les opérateurs économiques et les universitaires sur la problématique du produit et les normes appliquées conformément aux normes internationales.