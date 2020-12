DIRECTION DE L’EMPLOI DE MOSTAGANEM : Plus de 380 contractuels confirmés dans leurs fonctions

Le directeur de l’emploi de la wilaya, M. Bachir Mechta a indiqué que l’opération d’intégration des bénéficiaires au dispositif d’aide à l’intégration professionnelle « DAIP » dans leurs postes de façon permanente est en cours. Cette dernière a touché jusqu’à présent 386 détenteurs de contrats de pré-emploi, ayant exercé plus de 8 ans en qualité de contractuels, et ce en application du décret exécutif n°19-336 du 8/12/2019, portant intégration des bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et à l’insertion sociale des diplômés dans les institutions et administrations publiques. Le même responsable a indiqué que la direction de l’emploi de la wilaya de Mostaganem avait recensé quelque 7000 bénéficiaires de contrat dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et du programme d’insertion sociale des jeunes diplômés (PID) qui seront intégrés graduellement ,suivant les priorités et un calendrier les répartissant en trois étapes. La 1ère étape comprend les bénéficiaires disposant d’une ancienneté de plus de huit (8) années d’activité effective. La 2e étape concerne les bénéficiaires ayant une activité effective de trois (3) ans à (8) huit ans et la 3ème étape concerne ceux parmi les bénéficiaires ayant une ancienneté de moins de trois (3) années. « L’opération est en cours, elle touchera un grand nombre de détenteurs de contrat durant l’année prochaine de 2021, y compris dans les secteurs de l’éducation et collectivités locales » a-t-il dit. A noter que le Gouvernement avait annoncé son intention d’assurer l’intégration des bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et à l'insertion sociale des diplômés.