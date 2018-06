DIRECTION DE L’EDUCATION : Le Bac préparé sous haute vigilance à Mostaganem

Les examens du baccalauréat débuteront aujourd’hui, mercredi 20 juin et s’étaleront jusqu’au 25 du mois en cours. La ministre a décidé ce décalage d’une journée pour que son département ministériel puisse offrir un délai supplémentaire aux établissements accusant un retard. A l’instar des autres wilayas, le Directeur de l’Education de Mostaganem, M. Labri Benchohra précise que tous est fin près pour un bon déroulement des examens du Baccalauréat 2018, dans sa circonscription où l’organisation et la sécurité ont été de mise. A cet égard, il a indiqué qu’il y a plus de 10.800 candidats à ces examens et parmi lesquels sont inscrits 13 candidats des établissements pénitenciers. M. Larbi Benchohra a précisé, en outre, que ces examens qui vont durer pendant cinq (jours), vont se dérouler à travers trente sept (37) centres d’examens où ont été prises des mesures de sécurité, extrêmement pointilleuses, avec des moyens humains et matériels adéquats. A noter que dans le cadre des mesures préventives contre la fraude aux examens du Bac 2018, la Ministre des Postes et des Technologies de Communication, pour sa part et dans le cadre de la sécurisation des examens du Bac a indiqué que l’internet sera coupé sur l’ensemble du territoire pendant la première heure du début de chaque examen ;précisant en outre que cela ne porterait pas préjudice au fonctionnement des administrations, organismes et autres secteurs de la vie courante.