DIRECTION DE L’EDUCATION DE MOSTAGANEM : Plus de 12000 candidats passent lundi l’examen du BEM

Le secteur de l’éducation nationale sera au rendez-vous demain lundi avec le grand événement de l’examen de fin d’année à savoir : le brevet d’enseignement moyen (BEM) session 2020. Notons que toutes les dispositions ont été prises sur tous les plans, sécuritaire, transport pour la réussite de cet important examen de fin cycle de l’enseignement moyen, a-t-on appris. En ce sens, le directeur de l’éducation de la wilaya, M. Benchohra Larbi a affirmé que des mesures organiques ont été prises pour le bon déroulement des examens de fin d’année à travers les centres d’examen où toutes les conditions sont réunies, sachant qu’un protocole spécial, approuvé par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la Coviid 19. Le même responsable a fait savoir qu’il a été recensé, 12397 candidats à cet examen du BEM en plus de 403 candidats libres. Ces candidats sont répartis à travers 46 centres d’examen, ajoutant que le lycée ‘’Latroche Djillali’’ dans la commune de Mazagran a été retenu comme centre de correction. S'ajoutent à cela, 25 candidats, parmi les personnes détenues dans des centres de rééducation et de réinsertion, en plus de 4 élèves parmi la catégorie des personnes aux besoins spécifiques a-t-on précisé.