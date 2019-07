DIRECTION DE L’EDUCATION DE MOSTAGANEM : Les syndicalistes mettent en garde contre les dépassements

Le bureau de wilaya du syndicat autonome des personnels de l'éducation nationale à Mostaganem, met en garde les cadres de l'éducation contre les dépassements et les décisions arbitraires touchant aux affectations et au mouvement des enseignants et autres travailleurs de l'éducation, qui demeurent malheureusement entachés de plusieurs irrégularités, d'illégalités et d'absence de transparence. Ces derniers ont tendance à cibler des enseignants de l’école primaire du chahid Bekoucha de Sidi Lakhdar, du collège ‘’Gargouz’’ d’Ain Tedeles. Ces pratiques touchent également le mouvement des affectations arbitraires ciblant les enseignants des trois cycles sans se référer à la commission paritaire. Le syndicat souligne également le manque d’équipements de certaines écoles et l’insuffisance des moyens pédagogiques au sein de certaines autres institutions scolaires et plus particulièrement celles des milieux ruraux. Le manque d’encadrement a été également soulevé par les syndicalistes, ainsi que la vacance de certains postes administratifs au sein de certains établissements scolaires, dont le lycée ‘’Fouh Djilali ‘’ à Mesra, le lycée ‘’Idriss Senouci’’et le lycée ‘’Kourcha Senouci’’. Ce manque flagrant en postes a fini par influer négativement sur le rendement scolaire des élèves, et perturber l’année scolaire.