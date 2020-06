DIRECTION DE L’EDUCATION DE MOSTAGANEM : Début de l’élaboration des listes des bénéficiaires de 5000 Dinars

La Direction de l'éducation de l'État de Mostaganem a donné des instructions aux inspecteurs et directeurs des établissements d'enseignement des trois (03) paliers à savoir ceux du cycle primaire, moyen et secondaire pour accélérer la mise à jour des listes et la réception des dossiers concernant la prime annuelle de soutien de 5 000 Dinars, conformément aux dispositions du Décret présidentiel no 01-238 du 19 août 2001 instituant une allocation spéciale de scolarité au profit des enfants scolarisés démunis, a indiqué M.Larbi Benchohra, le Directeur de l’Education de la wilaya de Mostaganem qui leur a rappelé le principe du respect des mesures préventives contre le virus Covid 19 lors de la réception des citoyens à cet égard. Rappelons que cette contribution financière de l’Etat est un soutien spécifique aux (04) quatre catégories sociales suivantes, à savoir : les orphelins, les victimes de la tragédie nationale, les élèves handicapés et ceux des familles nécessiteuses. Dans ce cadre, il leur a été demandé d’activer la réception des dossiers en question et d’établir les premières listes des bénéficiaires à adresser aux commissions de Daïra chargées d’étudier la recevabilité des dossiers en question sous la présidence des chefs de Daïra. M.Larbi Benchohra a indiqué que l’instruction qui a été établie et diffusée a insisté particulièrement sur le fait que la réception des dits dossiers se fasse, par individu et dans la distanciation réglementaire avec l’usage des moyens de protection et de désinfection