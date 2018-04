DIRECTION DE L'EDUCATION DE MOSTAGANEM : Cours gratuits de rattrapage pour les examens de 2018

Dans le cadre de la préparation aux examens du Baccalauréat, session 2018, le directeur de l'Education de Mostaganem a déclaré récemment que, sur initiative de M. le Wali de Mostaganem, des cours gratuits sont ouverts aux élèves désireux d'en prendre. Ces cours sont programmés pour être donnés, pendant la tranche horaire du soir, allant de 17 h 30 à 19 h 30, devait-il préciser. Pour se faire, le Directeur de l'Education indique que tous les établissements scolaires des 3 paliers ont été sensibilisés et de nombreux enseignants ont donné leur accord pour dispenser, en volontariat, des cours de soutien et de rattrapage aux jeunes élèves devant passer des examens. Il s'agit évidemment que ces cours fondamentaux en des moments précis de l'après-midi qui s'adressent des élèves du 3eme secondaire et 4eme Année moyenne et 5eme année primaire. Dans ce cadre, le Wali de Mostaganem n'a pas manqué de s’adresser aux enseignants pour les inciter à s'impliquer dans cette opération pédagogique très importante au vu de son impact d'autant plus qu'elle accorde une égalité des chances à tous les élèves sans distinction de leur statut social.