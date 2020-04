DIRECTION DE L’EDUCATION D’ORAN : Vers une reprise partielle pour les candidats du BEM et du BAC

La Direction de l’Education de la wilaya d’Oran envisagerait une reprise partielle des cours afin de préparer les examens de fin d’année. Selon le journal arabophone Echorouk, la proposition du ministère, qu’il soumettra au débat avec les partenaires sociaux, serait de rouvrir les écoles pour les candidats au Bac et au BEM après la levée du confinement. Selon la même source, le ministère de l‘Education compte bien maintenir l’organisation des examens du Baccalauréat et du BEM, malgré la situation sanitaire. Le département de Mohamed Ouadjaout aurait mis en place un plan de reprise applicable en trois étapes. Une reprise partielle des cours pour les classes d’examens, l’augmentation du nombre des centres prévus pour les examens du Bac et du BEM et la réduction du nombre des élèves dans chaque salle d’examen. La reprise partielle des cours concernerait seulement les élèves de la terminale et de la 4e année moyenne dans la mesure où le nombre d’apprenants par salle doit être inférieur à dix. Aussi, les élèves auraient à étudier, seulement, les matières essentielles de leurs filières respectives. Les examens seraient organisés suivant un dispositif bien déterminé. Il s’agirait d’organiser des épreuves de courte durée dans les matières essentielles pour chaque filière. Le nombre d’élèves serait réduit à dix dans chaque salle d’examen. Afin d’optimiser davantage les espaces réservés à cet effet, il sera procédé à la mise à disposition d’un plus grand nombre de centres d’examen. Ce dispositif spécial se fera en respect des mesures indispensables de lutte contre le coronavirus, dont la distanciation sociale.