DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE : Une caravane de solidarité pour les démunis

Plus de 400 familles démunies et nécessiteuses à travers les communes de la wilaya ont bénéficié d’une aide particulière lors de la caravane de solidarité lancée dans la journée du lundi 10 décembre 2018, et ce, pour venir en aide à cette catégorie sociale au cours de la saison d’hiver qui s’annonce froide, par la remise des packs alimentaires. En effet, cette campagne initiée par le ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme sous l’égide de la wilaya de Mostaganem pour prendre en charge les familles démunies et nécessiteuses ainsi que les personnes aux besoins spécifiques à l’approche de la saison hivernale. Cependant , cette caravane touchera une grande partie de la population dont le nombre dépasse les 400 familles démunies étant recensées, à ce propos, Khadidja Bouchakour a indiqué que cette caravane touchera toutes les catégories sociales, les familles démunies, des personnes aux besoins spécifiques, des mères divorcées et autres, lesquelles recevront des produits alimentaires, des couvertures, des matelas, des vêtements et tout le nécessaire pour faire face au froid de l’hiver pour se tenir au chaud Notant que cette caravane sillonnera toutes les localités de la wilaya suite à des enquêtes sociales par les cellules de proximité des daïras.